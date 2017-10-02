За независимость Каталонии от Испании голоса отдали 90% участников референдума

Вчера, 1 октября, в Каталонии прошёл референдум о независимости от Испании. За отделение высказались 90,09% участников или более двух млн человек, пишет "РИА Новости" со ссылкой на официального представителя женералитата Каталонии Жорди Турул.

В референдуме приняли участие 2,3 млн из 5,3 млн человек, имеющих право голоса. Против отделения Каталонии проголосовали 7,87%, незаполненными остались 2,03% бюллетеней, 0,89% - признаны недействительными. Власти насчитали 100,88% голосовавших, что превышает максимально возможное число.

Добавим, прошедший референдум Мадрид считает незаконным, ранее Конституционный суд Испании также блокировал его. В ходе голосования произошли столкновения с полицией, в результате чего пострадали 844 мирных участника и 33 полицейских.