Если у продавца есть терминал, но карты «Мир» он не принимает — необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Фото: сайт mironline.ru

С октября больше магазинов станут принимать платёжную карту «Мир». О соответствующих поправках в закон о защите прав потребителей сообщает «Российская газета».

Ранее принимать карту «Мир» были обязаны торговые точки, в которых можно расплатиться картами Visa и MasterCard, а также продавцы, чей оборот за предшествующий год достигал 120 миллионов рублей. Теперь же эту планку снизили втрое, установив новый порог в 40 миллионов рублей.

Перенастройка POS-терминалов ляжет на банки, при этом расходы понесут только те точки, которые купили терминалы самостоятельно, сэкономив на банковском обслуживании. При этом таковых немного — всего около 5%. Как отметил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин, 40 миллионов - это хороший оборот, и банки, как правило, охотятся за такими клиентами, наперебой предлагая поставить POS-терминалы.

Добавим, что если у продавца есть терминал, но карты «Мир» он не принимает — необходимо обращаться в Роспотребнадзор.