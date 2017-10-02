Запущена всероссийская горячая линия по гриппу

Одновременно со всей Россией, горячая линия по профилактике гриппа начала свою работу и на Среднем Урале. Фото: Александр Исаков

В преддверии наступления эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний.

Как сообщает пресс-служба ведомства, консультации по любым вопросам, связанным с гриппом, будут осуществляться со 2 по 16 октября во всех региональных управлениях Роспотребнадзора. Для этих целей наряду с телефоном горячей линии организованы консультационные пункты.

Специалисты ведомства подскажут ближайший пункт вакцинации, как правильно подготовиться к прививке и можно ли совмещать её с другими лекарственными препаратами, а также какие штаммы входят в вакцину. Здесь же можно будет узнать о профилактике простудных заболеваний у детей и как правильно пользоваться масками.

Отметим, что одновременно со всей Россией горячая линия по профилактике гриппа начала свою работу и на Среднем Урале. Номера телефонов в свердловских территориальных отделах и филиалах: