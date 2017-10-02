Запущена всероссийская горячая линия по гриппу

В преддверии наступления эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по профилактике заболеваний.
Как сообщает пресс-служба ведомства, консультации по любым вопросам, связанным с гриппом, будут осуществляться со 2 по 16 октября во всех региональных управлениях Роспотребнадзора. Для этих целей наряду с телефоном горячей линии организованы консультационные пункты.
Специалисты ведомства подскажут ближайший пункт вакцинации, как правильно подготовиться к прививке и можно ли совмещать её с другими лекарственными препаратами, а также какие штаммы входят в вакцину. Здесь же можно будет узнать о профилактике простудных заболеваний у детей и как правильно пользоваться масками.
Отметим, что одновременно со всей Россией горячая линия по профилактике гриппа начала свою работу и на Среднем Урале. Номера телефонов в свердловских территориальных отделах и филиалах:
- Алапаевский (34346) 3-20-69, (34363) 2-49-06,
- Асбестовский (34365) 6-70-28, 8-902-26-030-13,
- Ирбитский (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87, (34349) 2-12- 95,
- Каменск-Уральский 8(3439) 36-43-84,
- Качканарский (34344) 2-53-00, (34341) 6-35-21,
- Красноуфимский (34394) 2-30-94,
- Нижнетагильский (3435) 47-64-13,
- Первоуральский (3439) 24-51-17,
- Североуральский (34380) 2-34-56, (34386) 2-18-72,
- Серовский 8-952-734-02-10,
- Талицкий (34371) 2-18-98, (34367) 2-24-99, (34375) 2-05-80,
- Северный Екатеринбургский (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7,
- Центральный Екатеринбургский (343) 375-86-06, (343) 375-85-06,
- Южный Екатеринбургский (343) 266-55-21, (34374) 7-14-51,
- Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (343) 270-15-97, (343) 270-15-62