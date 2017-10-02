В Волчанске построен самый северный на Среднем Урале животноводческий комплекс

На сегодняшний день это самое северное сельхозпредприятие региона по производству молока. Фото: Алексей Кунилов

В одном из самых северных городов Свердловской области, Волчанске, построили животноводческий комплекс. На сегодняшний день это самое северное сельхозпредприятие региона по производству молока.

Как сообщает областной департамент информполитики, животноводческий комплекс в Волчанске построен при бюджетной поддержке в рамках программы по комплексному развитию северных территорий региона, инициированной губернатором Евгением Куйвашевым в 2014 году.

По словам и.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, в 2016 году сельхозпредприятие «Волчанское» получило около 40 млн рублей из областного и федерального бюджетов на создание животноводческого комплекса молочного направления.

На сегодняшний день поголовье скота насчитывает 240 коров. Кроме того, здесь же установлена самая современная система беспривязного содержания животных и единственная на севере области роботизированная система доения.

Отмечается, что помимо молока предприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы. Племенной молодняк реализуестя и за пределами Среднего Урала.

«Поддержка предприятию из областного бюджета продолжает оказываться. За каждый литр произведённого молока предприятие получает 3 рубля 50 копеек», – рассказал Дмитрий Дегтярев.

До сегодняшнего дня самым северным свердловским предприятием молочного направления был животноводческий комплекс в Серове, который сейчас находится на 30 километров южнее волчанского.