Уральские художники презентовали в Москве проект «Женщина на пределе»

Web-дизайнер и медиа-художник Анна Питиримова представила «свою» женщину в образе космической Мадонны. Фото: пресс-служба Екатеринбургской галереи современного искусства

Выставку четырёх уральских авторов представили в рамках параллельной программы седьмой Московской биеннале современного искусства. Москвичи смогут увидеть картины в Галерее классической фотографии до 29 октября.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской галереи современного искусства, центральной темой проекта стало исследование новой женственности в агрессивном технократическом мире.

Дизайнер Георгий Майер продемонстрировал зрителям ускользающий женский образ в фотографическом цикле «Свет. Тени. Идеальная женщина». Web-дизайнер и медиахудожник Анна Питиримова представила женщину в образе космической Мадонны.

Живописец и график Сергей Лаушкин показал на биеннале придуманный и срежиссированный видеоперфоманс «Девушка, несущая линию горизонта». Дизайнер, фотограф и график Татьяна Швецова-Яперова отразила своё видение с помощью коллажей, тематикой её работ стало мироощущение женщины на грани социальных «табу».

Напомним, Екатеринбургская галерея современного искусства второй раз принимает участие в Московской международной биеннале современного искусства.