ЦГБ №2 в Екатеринбурге заработала по новому принципу

Все сотрудники регистратуры прошли обучение неконфликтному поведению Фото: Александр Зайцев

ЦГБ №2 в Екатеринбурге (ул. Московская, 2) заработала по новому принципу.Как сообщает официальный портал администрации Екатеринбурга, учреждение стало участником федеральной программы «Бережливая поликлиника», призванной оптимизировать лечебный процесс.

В поликлинике полностью изменён принцип работы регистратуры — там создан единый колл-центр для записи к врачам. Были разделены обязанности регистраторов — теперь одни работают в колл-центре, другие — в картохранилище (для него было подобрано отдельное помещение вне регистратуры), третьи — доставляют карточки в кабинеты врачей. При этом все 15 регистраторов прошли обучение неконфликтному поведению.

Также возле регистратуры установили информационный стенд, а номера кабинетов продублировали перпендикулярными табличками на стенах, чтобы их было видно издалека. На стенде отмечено, куда посетители могут попасть, минуя очередь - например, в кабинет неотложной помощи, где им по необходимости сделают укол, снимут гипертонический криз, выпишут больничный лист.

Отдельно была усовершенствована система работы окулистов — теперь они работают по сценарию Микрохирургии глаза: доврачебный приём и основной осмотр выполняют медсёстры, а затем пациенты направляются непосредственно к врачу, который ставит диагноз и назначает лечение.

Изменения коснулись и расписания офтальмологического кабинета: интервалы приёма были увеличены с 15 до 18 минут — дополнительные три минуты теперь являются «подушкой безопасности» для приёма неотложных больных без ущерба для очереди. Были организованы вечерние смены — теперь два офтальмолога ведут приём утром, в самое загруженное время, и ещё один — вечером.

Напомним, ранее «ОГ» уже подробно писала о некоторых нововведениях в поликлинике в рамках федерального проекта.