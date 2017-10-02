В Свердловской области открылся единственный в УрФО завод по производству гофрированных полипропиленовых труб

Сегодня начал работу завод, выпускающий гофрированные полипропиленовые трубы. Фото: областной департамент информполитики

В Свердловской области благодаря поддержке предпринимательства открываются новые промышленные производства. Сегодня, 2 октября, недалеко от Екатеринбурга начал работу завод, выпускающий гофрированные полипропиленовые трубы.

По данным областного департамента информполитики, предприятие расположено на площадке индустриального «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКа». Сообщается, что трубная продукция востребована и может быть использована в сферах дорожного и гражданского строительства, в торговых и логистических центрах, в аэропортах, а также в металлургии.

«Открытие нового предприятия для нас всегда – большое событие, которое означает доверие реального сектора экономики к условиям, сложившимся в регионе, показатель стабильности, новые рабочие места», – заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Отмечается, что предприятию «Поли-Групп» были предоставлены поручительство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в сумме трёх миллионов рублей и льготного инвестиционного кредита в сумме 10 миллионов рублей.

«Поддержка регионального правительства для нас очень важна и поможет дальнейшему развитию предприятия. В планах – открыть следующим летом ещё одну производственную линию», – отметил управляющий «Поли-Групп» Алексей Катрич.