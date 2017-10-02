Культура 2 октября 2017, 16:31

Гравюры Государственного исторического музея выставили на вокзале в Екатеринбурге

выставка гравюр

30 репродукций разместили в фойе вокзала на 2 этаже. Фото: пресс-служба СвЖД

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылась выставка гравюр из Государственного исторического музея «История железных дорог». Экспозиция проработает 4 месяца.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, 30 репродукций разместили в фойе вокзала на 2-м этаже. Работы выполнены известными мастерами. В 1870–1890-х годах они появлялись на страницах популярных изданий: «Живописная Россия», «Всемирная иллюстрация» и «Русская старина». Они представляют собой уникальный изобразительный материал по истории российских железных дорог из собрания Государственного исторического музея в Москве.

Отмечается, что 2 октября аналогичные выставки открылись на других железнодорожных вокзалах в 16 городах России.

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