Общество 2 октября 2017, 16:44

Студенты техникумов и колледжей смогут получать президентские гранты

Студенты техникумов и колледжей смогут получать президентские гранты. Напомним, ранее такую возможность имели только студенты высших учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба Министерства науки и образования РФ, соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Теперь гранты «предоставляются также лицам, проявившим выдающиеся способности и поступившим на обучение в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам подготовки специалистов среднего звена».

Размер гранта составляет 20 тысяч рублей, он выплачивается ежемесячно — при условии, если учащийся будет каждый год подтверждать своё право на его получение.  

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