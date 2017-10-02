Десять туристических проектов Свердловской области стали финалистами премии «Russian Event Awards»

В сфере популяризации событийного туризма лучшим был признан фестиваль «Ural Music Night». Фото: Владимир Мартьянов

Подведены итоги регионального этапа премии событийного туризма «Russian Event Awards». Мероприятие прошло в Казани.

По данным областного департамента информполитики, участие в нём приняли 19 туристических проектов Свердловской области, десять из которых вышли в финал.

Сообщается, что в номинации «Туристическое событие деловой направленности» победил форум «Большой Урал». В сфере популяризации событийного туризма лучшим был признан фестиваль «Ural Music Night». Среди муниципальных туристско-информационных служб первым стал ТИЦ Нижнего Тагила. Также среди финалистов в различных номинациях значатся «Парк Сказов», фестиваль исторической реконструкции «Покровский рубеж», массовый спуск с горы Белая «Первая лавина», фестивали «Старый Новый Рок», «Ural Terra Jazz», «Самоцветная сторона» и этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

Центр развития туризма Свердловской области регулярно представляет подобные проекты на всероссийских и международных конкурсах, что привлекает большое внимание профессионалов туротрасли и возможных гостей.

Финальный этап конкурса пройдёт в Липецке с 28 по 29 октября.