"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал выездную победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры", уступая со счётом 0:2, одолели "Адмирал" из Владивостока - 4:2.

Начало встречи осталось за хозяевами: усилиями Жафярова и Саюстова"Адмирал" повёл в счёте 2:0. Однако затем забивали только екатеринбуржцы. Сначала Егор Миловзорови Денис Мингалеев выровняли положение, а затем Алексей Василевский и Илья Крикуновустановили окончательный счёт в матче - 4:2 в пользу "Автомобилиста".

Следующий матч "шофёры" также проведут на выезде. В среду 4 октября екатеринбуржцы встретятся с хабаровским "Амуром".