Спорт 2 октября 2017, 16:51

"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"

Хоккейный клуб "Автомобилист" одержал выездную победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ. "Шофёры", уступая со счётом 0:2, одолели "Адмирал" из Владивостока - 4:2.

Начало встречи осталось за хозяевами: усилиями Жафярова и Саюстова"Адмирал" повёл в счёте 2:0. Однако затем забивали только екатеринбуржцы. Сначала Егор Миловзорови Денис Мингалеев выровняли положение, а затем Алексей Василевский и Илья Крикуновустановили окончательный счёт в матче - 4:2 в пользу "Автомобилиста".

Следующий матч "шофёры" также проведут на выезде. В среду 4 октября екатеринбуржцы встретятся с хабаровским "Амуром".

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Вклад "Двери открыты"

Вклад

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (2 октября)

Из фондов Белинки. Объявление в газете «Уральский рабочий». 1930, сентябрь
Премьерный спектакль Свердловского драмтеатра пресса оценила прохладно

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг