Общество 2 октября 2017, 17:15

Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах пользования кадилом

Освещение храма Державной иконы Божией Матери в монастыре Царственных страстотерпцев на Ганиной яме, 25 октября 2015 года

Разожжённые кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведённом месте.

Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах пользования кадилом, подсвечниками и лампадами в помещениях церквей. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России.

Правила противопожарного режима в РФ теперь дополнены разделом «Объекты религиозного назначения». В нём подробно описаны правила пожарной безопасности в церквях и храмах: например, запас горючих жидкостей в молельном зале не должен превышать 20 литров для помещений с отделкой из негорючих материалов, а размещение сухой травы по площади зала во время праздника Святой Троицы может производиться не более чем на одни сутки с последующей заменой.

Разожжённые кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведённом месте с отделкой из негорючих материалов на расстоянии не менее полуметра от предметов интерьера, одежды и прочих легковоспламеняющихся материалов. 

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