На Среднем Урале на 13% превышен эпидпорог по гриппу

В уральской столице за неделю зафиксировано 12,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области зарегистрировано 27,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ за неделю (с 25 сентября по 1 октября). Это на 13% выше эпидпорога, но на 3% меньше, чем неделей ранее.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, эпидемический порог превышен за счёт детей 3-14 лет. При этом на минувшей неделе чаще всего болели взрослые: прирост заболеваемости у этой категории граждан составил 10%.

В уральской столице за тот же период зафиксировано 12,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ (на 3% больше, чем неделей ранее). Этот показатель в Екатеринбурге находится на уровне эпидемического порога.

По данным на 29 сентября, из-за заболеваемости ОРЗ частично приостановлен образовательный процесс в 47 детских дошкольных учреждениях и в 12 школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в двух детских садах в Артинском городском округе и Ирбитском МО.

Отмечается также, что за минувшую неделю в регионе на 9% выросло количество предварительно поставленных диагнозов пневмонии. Таких случаев зафиксировано 514. Все заболевшие с тяжёлой и крайне тяжёлой клиникой госпитализированы.

По данным на 28 сентября, прививки против гриппа поставили 14,3% населения региона. Это около 30% от запланированного.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», сегодня на Среднем Урале, как и по всей России, начала свою работу горячая линия по профилактике гриппа.