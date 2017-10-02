Глава «ФСК ЕЭС» Андрей Муров проверил готовность уральских энергетиков к зиме

Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров провёл в Екатеринбурге совещание по поводу готовности энергообъектов МЭС Урала к предстоящему осенне-зимнему периоду. Паспорта готовности получили два предприятия из четырёх.

Как сообщает пресс-служба «ФСК ЕЭС», проверка оставшихся двух объектов будет завершена в первой декаде октября. При этом по итогам 9 месяцев годовая ремонтная компания по основным позициям практически закончена.

По данным энергетиков, объём финансирования ремонтных работ составил 1,2 млрд рублей. Специалистами было расчищено более 5,6 тыс. га просеки, проведены ремонтные работы на 1433 фундаментах, заменено более 400 километров грозотроса. На подстанциях отремонтированы 1122 разъединителя и 313 выключателей.

Кроме того, в 2017 году была проведена реконструкция ключевых питающих центров Екатеринбурга и предприятий Каменска-Уральского – подстанций 220 кВ «Каменская» и «Калининская». Завершены работы на воздушных линиях 220 кВ «Белоярская АЭС – Мраморная», «Сопка – Сосьва» и межгосударственной 500 кВ «Челябинская – Костанайская».