В Свердловской области продолжаются культурные сезоны провинции Мпумаланга ЮАР

Артисты из Южной Африки выступили на многих площадках Екатеринбурга. Фото: областной департамент информполитики.

Сегодня, 2 октября, прошла встреча исполняющего обязанности министра международных и внешнеэкономических связей Андрея Соболева с министром культуры, спорта и досуга провинции Мпумаланга Южно-Африканской Республики госпожой Норой Малангу. В программе визита делегации ЮАР была подготовлена масштабная культурная программа.

Как сообщает областной департамент информполитики, делегация ЮАР находится в Свердловской области уже с 28 сентября. За этот промежуток времени артисты из Южной Африки выступили на многих площадках Екатеринбурга. Сегодня в 19:00 культурно-танцевальные группы «Инквази» и «Энджи-Эм» выступят на сцене Дома офицеров.

«Один из ключевых приоритетов правительства Южной Африки заключается в том, чтобы осуществлять взаимодействие с другими культурами. Такие поездки, как визит в Свердловскую область, доказывают и подтверждают, что когда люди из разных культур взаимодействуют и показывают своё искусство, они могут объединяться. И у них, по большому счёту, не так уж и много различий», – отметил руководитель отдела по историческому наследию и музеям министерства культуры, спорта и досуга провинции Мпумаланга господин Сингх Санджай.