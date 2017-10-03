Иномарка загорелась минувшей ночью на Вторчермете в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В ночь на 3 октября в Екатеринбурге загорелась иномарка Skoda Superb на Вторчермете. В результате на площади четырёх квадратных метров оказались повреждены моторный отсек и салон автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

- Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №12 сегодня утром в 04.20. По факту возгорания автомобиля на Палисадной сотрудн­иками полиции провод­ится проверка. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа, про­ведён осмотр места происшествия. Владелец Skoda Superb написал заявление в полицию. По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

По информации отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-опе­ративная группа отдела полиции №12. Владелец Skoda Superb написал заявление, по итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.

Добавим, этой же ночью в Екатеринбурге загорелась Daewoo Nexia на улице Стачек. На тушение пожара выезжали девять огнеборцев на двух спецмашинах. В результате оказались повреждены кузов и салон автомобиля.