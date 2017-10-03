Сотрудники ГИБДД предупреждают уральцев о возможном всплеске ДТП из-за снега. Фото: Владимир Мартьянов

В ночь на 3 октября Екатеринбург и Свердловскую область замело снегом. Сотрудники ГИБДД предупреждают уральцев о возможном всплеске ДТП из-за выпавших осадков, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Екатеринбург и Свердловскую область накрыло снегом ещё вчера.

2 октября сотрудники ГИБДД зафиксировали более 10 ДТП, в которых не было пострадавших, но ТС получили механические повреждения. В связи с этим Госавтоинспекция призывает автомобилистов отказаться от резких манёвров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, и ориентироваться на метеорологические и дорожные условия.

"Новичкам" не рекомендуется садиться за руль в эти дни. Кроме того, автомобилистам стоит побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло ТС знака "Шипы". Пешеходам рекомендуется при переходе дороги сначала убедиться в отсутствии машин или в том, что они остановились. При этом необходимо соблюдать меры безопасности и иметь на одежде световозвращающие элементы", - рассказали в пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Добавим, Свердловскую область в ближайшие дни ожидают неблагоприятные погодные условия: минусовые температуры ночью (на севере области даже днём), осадки в виде дождя и мокрого снега. Синоптики уже пообещали уральцам холодную и снежную неделю.