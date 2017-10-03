В Екатеринбурге временный автобус №7 меняет маршрут с 3 октября. Фото: ЕМУП "МОАП"

В Екатеринбурге временный автобус №7, который запустили в связи закрытием движения трамваев по Макаровскому мосту, меняет маршрут. С 3 по 20 октября он будет ездить по улицам 8 Марта, проспект Ленина, Московская, Челюскинцев, Бориса Ельцина, сообщает пресс-служба ЕМУП "МОАП".

Автобус №7 "Драмтеатр – Дворец молодежи – Драмтеатр" продолжит курсировать ежедневно с 7:00 до 20:35. В час пик он будет ездить с интервалов в 10 минут, в выходные - с интервалов в 20 минут.

Напомним, с 21 сентября схему движения изменили также несколько трамваев из-за закрытия улицы Челюскинцев. Подробнее об этом можно прочитать здесь.