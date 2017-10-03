Заснеженный Екатеринбург встал в 8-балльные пробки из-за участившихся ДТП

Сразу несколько ДТП произошли на улицах 2-я Новосибирская, Посадская, Щорса, Пархоменко, Московская, Халтурина, Шефская, на Кольцевском тракте. Фото: Яндекс.Пробки

Из-за снегопада Екатеринбург встал утром в 8-балльные пробки. При этом заторы образовались не только в центре города, но и на окраинах, согласно данным портала Яндекс.Пробки.

Не все водители успели сменить летнюю резину и перестроиться на зимний режим вождения, из-за чего утром в городе увеличилось количество ДТП. Сразу несколько аварий произошли на улицах 2-я Новосибирская, Посадская, Щорса, Пархоменко, Московская, Халтурина, Шефская, на Кольцевском тракте. Машины на этих участка движутся со скоростью 3-10 км/ч.

Кроме того, на въезде на Химмаш на улице Димитрова произошло ДТП с участием троллейбуса.

Добавим, сотрудники ГИБДД предупредили уральцев о возможном всплеске ДТП из-за снега. Госавтоинспекция призывает уральских автомобилистов отказаться от резких манёвров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, и ориентироваться на метеорологические и дорожные условия.