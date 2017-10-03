59 человек застрелены и 527 ранены во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе

59 человек погибли и 527 получили ранения во время музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. По ним была открыта стрельба с 32-го этажа расположенной рядом гостиницы.

Как заявил шериф города Джозеф Ломбардо, цифра неокончательная. Ранее сообщалось о 58 погибших и 515 раненых.

Устроивший стрельбу 64-летний Стивен Пэддок затем, предположительно, покончил с собой. По данным "РИА Новости", в его гостиничном номере были обнаружены 16 единиц огнестрельного оружия. Позже ещё 18 единиц огнестрельного оружия, взрывчатку и боеприпасы нашли в его доме.

Мотивы убийцы по-прежнему не ясны - к уголовной ответственности ранее он не привлекался, а случившееся стало шоком для его родственников. Владелец магазина, в котором Стивен Пэддок приобрёл пистолет, также не заметил в покупателе ничего настораживающего: по его словам, тот прошёл все необходимые проверки.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу. Он передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Добавим, что ответственность за произошедшее взяла на себя запрещённая в России международная террористическая группировка "Исламское государство", однако никаких фактов, подтверждающих её связь со Стивеном Пэддоком, обнаружено не было.