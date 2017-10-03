В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему некоторые дома до сих пор не получили тепло

В некоторые дома тепло заглянуло ненадолго. Фото: Алексей Кунилов

В мэрии Екатеринбурга рассказали, почему некоторые дома до сих пор не получили тепло. О работе теплопунктов отчитался первый замглавы администрации Алексей Кожемяко в программе "Открытая студия" на телеканале "41-Домашний".

Как рассказал Алексей Кожемяко, на данный момент отопление получили около 99% жилых домов. Среди соцобъектов подключены 175 школ, 430 детских садов и 178 лечебных учреждений. Техническая возможность получать тепло есть во всех зданиях.

Отметим, что вчера на некоторых объектах прекратилась только что начавшаяся подача тепла. В школе №75 на Восточной, 26 из-за этого сократили количество уроков, а из детсада №184 на Восточной, 14 детей распустили по домам. Причиной возвращения холодов стали "пусковые повреждения" из-за высокого процента износа сетей. "Тепло дали, дома прогрелись. Но повреждение появилось, его выявили. И на какое-то время подача тепла прекратилась", - пояснил Алексей Кожемяко. По его словам, теплоснабжающие организации устранят все нарушения буквально в день-два.

Первый замглавы администрации Екатеринбурга заверил, что все теплоисточники запущены и все теплопункты в работе, так что в ближайшее время лето вернётся в дома всех горожан.