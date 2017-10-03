Общество 3 октября 2017, 10:01

В Нижнем Тагиле семилетний мальчик погиб на тренировке по плаванию

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика на тренировке по плаванию. Следователи ищут виновных в трагедии.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сообщение о смерти ребёнка поступило в правоохранительные органы Дзержинского района днём 2 октября. По предварительным данным, мальчик утонул в бассейне во время занятий. Уголовное дело возбуждено по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сейчас следователи выясняют все обстоятельство произошедшей трагедии. Предварительный осмотр тела погибшего ребёнка не выявил следов криминала. Точный ответ даст судебно-медицинская экспертиза. Виновных должностных лиц установят в ходе дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в компетентные органы будет внесено представление, чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем.

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Областная газета Свердловской области

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