Энергетики «МРСК Урала» подтвердили готовность к осенне-зимнему периоду

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» подтвердили свою готовность к работе в предстоящий максимум нагрузок. Для обеспечения надёжного электроснабжения жителей Екатеринбурга «Сверловстатэнерго» была реализована целая программа по заменам грозотроса на линиях 110 кВ.

Как сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала», комиссия по проверке готовности к периоду 2017-2018 года завершила свою работу. По итогам недельной ревизии филиалу «Свердловэнерго» выдан паспорт готовности к зиме.

В рамках подготовки были выполнены все необходимые ремонтные работы, на которые в текущем году энергетики направили более 610 млн рублей.

Стоит отметить, что в ходе работы комиссии энергетики провели контрольную противоаварийную тренировку по ликвидации и устранению возможных последствий аварийных ситуаций.