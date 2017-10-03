Экономика 3 октября 2017, 10:52

Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран Александр Фадеев

Председателем Совета директоров ОАО «МРСК Урала» избран Главный советник ПАО «Россети» Александр Фадеев. Такое решение принято по итогам заседания Совета директоров компании, состоявшегося в заочной форме, сообщили в пресс-службе компании. 

Ранее Совет директоров возглавлял Сергей Семериков. 

Отметим, Александр Фадеев родился в 1949 году. В энергетике он трудится уже более 18 лет. За заслуги перед государством в 1989 году его наградили орденом Красной Звезды. В 2012 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Указом Президента РФ.

Добавим, на этом же заседании корпоративным секретарём компании переизбрали начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Сергей Гусак. Ранее он уже занимал эту должность. 

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