В связи со снегопадом на Среднем Урале начала работу круглосуточная диспетчерская служба

В связи со снегопадом на Среднем Урале начала работу круглосуточная диспетчерская служба. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 3 октября Екатеринбург и Свердловскую область замело снегом. Созданная подрядными организациями в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» круглосуточная диспетчерская служба проконтролирует ход уборки автодорог регионального значения, сообщает областной департамент информполитики.

Телефон диспетчерской службы - 8 (343) 261-79-83. Её сотрудники также соберут замечания о состоянии дорог от жителей области, Госавтоинспекции, МЧС, Росгидромета, пассажирских автотранспортных предприятий и проследят за устранением недостатков.

«Ведётся контроль за безопасностью на трассах и качеством содержания автодорог. Руководителям подрядных организаций поручено организовать дежурства, обеспечить круглосуточную работу диспетчерских служб, оперативную готовность машин дорожных отрядов, а также наличие горюче-смазочных материалов для выполнения зимних видов работ», – рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Василий Старков призвал дорожные службы своевременно расчищать трассы и уделить особое внимание социально значимым маршрутам.

Добавим, сотрудники ГИБДД предупредили уральцев о возможном всплеске ДТП из-за выпавшего снега. Они также призвали уральских автомобилистов отказаться от резких манёвров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, и ориентироваться на метеорологические и дорожные условия.