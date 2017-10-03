Энергетики усовершенствовали схемы электроснабжения нижнетагильского цирка

Цирк в Нижнем Тагиле открылся после масштабной реконструкции 23 сентября. Фото: Илья Колесов

В недавно открывшемся цирке Нижнего Тагила проведена полная реконструкция схемы электроснабжения. Все цирковые механизмы, системы освещения и управления микроклиматом теперь имеют необходимый уровень напряжения.

Как сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго», для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения были заменены два силовых трансформатора по 1000 кВА на 1600 кВА каждый. При этом все работы проводились без отключения электричества, благодаря чему работа цирка не была прервана.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», цирк в Нижнем Тагиле открылся после масштабной реконструкции 23 сентября. Обновлённое здание цирка оснащено современными системами вентиляции, водоподготовки, освещения. В частности, теперь в помещениях есть апаратура для УЗИ и даже солярий, с помощью которого можно согреть и осушить любое, даже самое крупное животное.