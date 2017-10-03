Налоговая служба консультирует уральских предпринимателей по использованию кассовой техники

В рамках IX Международного форума «Юридическая неделя на Урале» в аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области совместно с УФНС России по Свердловской области прошли консультации для предпринимателей по вопросам применения кассовой техники.

Как рассказал "ОГ" начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Свердловской области Виктор Бачурин, сотрудники налоговой службы обращают внимание на требование обязательного использования с 1 июля 2018 года контрольно-кассовой техники в местах продаж товаров. Сегодня в реестр налогового ведомства внесено более 100 образцов, рекомендованных к использованию. Часть выпускаемых касс имеет только фискальные накопители и требует приобретения необходимых программ.

Зарегистрировать кассу можно, не отправляясь в налоговую инспекцию, в личном кабинете на сайте производителя. На сайте ФНС также существует отдельная вкладка для регистрации кассовой техники, что позволяет предпринимателям сэкономить время.

"Консультации проходят раз в две-три недели в зависимости от потребности, их темой является только вопрос применения кассовой техники. Аналогичные мероприятия проводит каждая налоговая инспекция на территории Свердловской области. Сейчас никаких юридических и технических проблем для регистрации и приобретения кассовых аппаратов нет", - отметил Виктор Бачурин.

Добавим, IX Международный форум «Юридическая неделя на Урале» открылся вчера в ЗакСО Свердловской области.