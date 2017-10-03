Считалось, что спиннеры играют положительную роль в развитии детей-аутистов. Фото: Владимир Мартьянов

Роспотребнадзор выяснил, чем опасны спиннеры. В ходе проведённой экспертизы популярные игрушки были тщательно исследованы, в том числе сделаны выводы об их влиянии на детскую психику.

Как пишет "Российская газета", могут быть опасны некачественные изделия с резким запахом и повышенным шумом. Помимо этого, особо осторожно стоит относиться к светящимся и музыкальным игрушкам, работающим на батарейках - у них существует повышенный риск возгораний. А для маленьких детей популярные "вертушки" могут представлять опасность из-за большого количества мелких деталей.

При этом отрицательного воздействия на детскую психику эксперты не выявили. Впрочем, как и положительного - никакой особой роли в совершенствовании мелкой моторики, повышении мануальной чувствительности и тем более в развитии детей-аутистов спиннеры не играют.