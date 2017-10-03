МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» признан членом международной ассоциации конгрессов

Уральский выставочный центр признан членом Международной ассоциации конгрессов и конференций. Фото: Алексей Кунилов

Уральский выставочный центр признан членом Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA) в статусе «Конгресс-бюро Свердловской области». Теперь МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» может выступать в качестве заявителя на международные мероприятия в интересах всего региона.

Как сообщает пресс-служба областного департамента информполитики, на данный момент ICCA - одно из крупнейших профессиональных сообществ в мире, которое включает в себя более 950 членов в 88 различных странах.

По словам гендиректора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова, после вхождения в Международную ассоциацию конгрессов Уральскому выставочному центру открыт доступ к обширному информационному ресурсу ICCA, к базам участников, мероприятий, подрядчиков, что позволяет участвовать в конкурсах и размещать заявки на организацию мероприятий.

«Мы можем выбирать, где участвовать, и заявляться самим. Сама площадка МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» также попала в реестр и доступна к выбору другим участникам. В планах МВЦ привлекать международные конференции и конгрессы, которые проводятся корпорациями и международными профессиональными организациями», – рассказал Игорь Данилов.

Напомним, что в Екатеринбурге на площадке МВЦ с 4 по 6 октября пройдёт Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia.