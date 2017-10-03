В Екатеринбурге начал работу Международный форум «Юридическая неделя на Урале»

Открытие прошло в зале Заксобрания области. Фото: пресс-служба ЗССО

Вчера в Законодательном собрании Свердловской области открылся IX Международный форум «Юридическая неделя на Урале». В рамках мероприятий, которые будут проходить на всей территории области, правоведы и представители государственных органов власти обсудят теоретическое и практическое развитие отечественного правопорядка.

Круг вопросов, которые планируют обсудить, достаточно широкий: от обсуждения признаков картеля до участия в госзакупках. Не останутся в стороне и обычные граждане. Ревдинское отделение ассоциации «Юристы России» планирует организовать выездной день бесплатной юридической помощи в селе Мариинск. Круг вопросов селян, на которые готовы ответить юристы, неограничен. Для школьников юристы проведут олимпиады и обзорные лекции, в которых расскажут о различных аспектах юридических профессий.

- Тесное взаимодействие Законодательного собрания с организациями, представляющими интересы и защищающими права граждан Свердловской области, позволяет гражданам реально участвовать в обсуждении законопроектов, оценке действующих законов и эффективности их применения, а законодателям - наглядно увидеть пробелы в существующем законодательстве, лучше понять, какие изменения необходимо внести в законы. Только консолидировав наши усилия, мы сможем обеспечить эффективную защиту интересов общества и государства, прав и свобод каждого гражданина, - сказал на открытии депутат Заксобрания области Анатолий Сухов.