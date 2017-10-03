В Екатеринбурге с поджигателя ККТ «Космос» хотят взыскать более 20 миллионов рублей

Киноконцертный театр «угорел» более чем на 20 млн рублей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Мэрия Екатеринбурга планирует взыскать через суд 20 миллионов рублей с поджигателя ККТ «Космос». Администрация обратится с гражданско-правовым иском к виновнику происшествия.

Как рассказал в первый замглавы администрации Алексей Кожемяко в программе «Открытая студия» на телеканале «41-Домашний», в мэрии наконец-то закончили подсчёты ущерба от действий поджигателя входной группы ККТ «Космос». Несмотря на грамотные действия пожарных, которые оперативно справились с огнём и тем самым минимизировали возможные разрушения, размер ущерба определён более чем в 20 млн рублей.

«На сегодняшний день ущерб подсчитан и проверен контрольно-ревизионным управлением. Денежные средства на реконструкцию после пожара были выделены из резервных фондов правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. Мэрия обратится с гражданско-правовым иском к виновнику данного происшествия. Мы будем в судебном порядке осуществлять взыскание суммы причинённого ущерба», - заявил Алексей Кожемяко.

Отметим, что по словам чиновника, на сегодняшний день последствия ЧП практически устранены. В «Космосе» полностью заменена входная группа, а также многочисленные стеклянные витражи на фасаде здания. Кроме того, восстановлены до первоначального вида фойе и холл кинотеатра.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», пожар в здании ККТ «Космос» произошёл 4 сентября. В здание въехал автомобиль, гружёный газовыми баллонами. По подозрению в поджоге был задержан 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов. Суд решил арестовать его до 3 ноября 2017 года. В мэрии обещали предъявить счёт поджигателю после подсчёта убытков от его действий. Ранее в администрации называлась сумма в 17 млн рублей.