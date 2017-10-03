Россия вошла в ТОП-3 крупнейших инвесторов Украины. Об этом свидетельствуют данные украинского Госстата.

Как пишут "РИА Новости", всего за первое полугодие 2017 года в экономику Украины было вложено 711,2 млн долларов - инвесторами стали 75 стран мира. К 1 июля объём инвестиций достиг 38,9 млрд долларов.

На первом месте оказался Кипр - его инвестиции занимают 25,5% от общего объёма денежных вложений в Украину. На втором - Нидерланды (16,2%), на третьем - Россия: она инвестировала в соседей 11,4%.

В десятку лидеров также вошли Великобритания, ФРГ, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.