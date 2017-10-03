В Екатеринбургском театре оперы и балета появился ещё один обладатель «Золотой маски»

Новым сотрудником Екатеринбургского театра оперы и балета стал лауреат «Золотой маски» Антон Пимонов. Фото: пресс-служба Екатеринбургского театра оперы и балета

В выходные художественный руководитель Екатеринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров представил труппе своего нового заместителя. Им стал лауреат «Золотой маски» Антон Пимонов.

Как сообщает пресс-служба театра, Антон Пимонов является выпускником Академии русского балета им. Вагановой. На протяжении 18 лет он был артистом Мариинского театра, где четыре года назад дебютировал в качестве хореографа.

Этой весной поставленный Пимоновым «Скрипичный концерт №2» на музыку Прокофьева помог ему заполучить национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа хореографа».

Отмечается, что к своей работе на новом поприще Пимонов приступил ещё в прошлом месяце. В его обязанности входит проведение ежедневных уроков и репетиций, а также общий художественный надзор за текущими спектаклями.

Первую постановку Антона Пимонова для Екатеринбургского театра оперы и балета жители и гости столицы Урала увидят весной 2018 года.