В Екатеринбурге поджигателя веранд детсадов отправят на принудительное лечение

Молодого человека подозревают в поджоге 21 веранды детских садов. Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Вандала, который поджигал веранды детских садов в Екатеринбурге, могут отправить на принудительное лечение. Следствие посчитало, что по состоянию здоровья молодой человек лишён возможности осознавать характер и значение своих действий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, уголовное дело в отношении поджигателя направлено в суд, для применения принудительной меры медицинского характера.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», молодого человека подозревают в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). 19-летнего студента одного из техникумов Екатеринбурга задержали 4 декабря 2016 года на Сиреневом бульваре при попытке подпалить веранду детского сада. При опросе он признался в 15 аналогичных преступлениях. Позднее суд отправил подозреваемого под домашний арест.

В ходе расследования выяснилось, что поджоги веранд детских садов молодой человек осуществлял в период с ноября по декабрь 2016 года. На сегодняшний день его подозревают уже в 21 эпизоде вандализма (порчи имущества в общественном месте).