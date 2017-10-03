Начал работу новый Общественный совет при Минобрнауки РФ. В новый состав вошли представители науки, высшей и средней школы, бизнеса, НКО, общественные деятели и литераторы.

Как сообщают в ОП РФ, конкурс в этом году был особенно высоким - на одно место претендовали 10,8 человека. Это позволило избрать качественный состав Совета с большим потенциалом. Председателем была назначена президент СПбГУ, академик РАО, доктор филологических наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Людмила Вербицкая.

Первое заседание прошло на площадке Общественной палаты РФ в присутствии министра образования и науки России Ольги Васильевой.

Общественный совет займётся решением общественно важных вопросов в сфере науки и образования: развитием инклюзивного обучения, созданием единого образовательного пространства. Одна из главных проблем на повестке дня - соотношение зарплат профессорско-преподавательского состава и сотрудников на руководящих должностях.

«Наш вопрос и вопрос всего общества — почему младшие научные сотрудники получают 7 тысяч, а некоторые ректоры — миллионы рублей, — рассказывает секретарь ОП РФ Валерий Фадеев. — Здесь важно не то, как много получают ректоры. Важно, как мало зарабатывает молодой учёный. Молодые сотрудники не видят перспектив. Вымывается слой молодых преподавателей, что плохо для развития всей высшей школы».