«Карты лояльности» «ОГ» теперь можно купить в киосках «Роспечати» на проспекте Ленина в Екатеринбурге

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Новости редакции «ОГ»
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На днях «ОГ» объявила о старте нового формата подписки на издание – выпуска и продажи «Карт лояльности». Приобретая красную карту по цене годовой подписки на расширенную социальную версию (499 рублей), читатель получит газету в свой почтовый ящик и сможет пользоваться скидками, бонусами от наших партнёров, а также участвовать в розыгрышах призов.
Список партнёров будет постоянно расти, но уже сегодня он представлен крупнейшими аптечными сетями, салоном оптики, магазином диабетических товаров, культурными учреждениями (ознакомиться с полным списком партнёров и подробной информацией о карте можно на сайте a.oblgazeta.ru, щёлкнув на фирменном значке акции – цветочке от "ОГ". Здесь же после активации карты можно будет управлять своей подпиской через Личный кабинет).
Для максимального удобства покупателей «Карты лояльности» «ОГ» теперь можно приобрести в киосках «Роспечати», расположенных на центральном проспекте города – Ленина. Это одна из самых главных и оживлённых улиц города; как известно, она носит имя вождя мирового пролетариата, что особенно актуально в год 100-летия революции 1917 года («ОГ» с начала года в честь этого события ведёт ежедневную рубрику «100 монологов о революции»). Приглашаем вас стать новыми обладателями «Карт лояльности» «ОГ» и пользоваться программой бонусов от наших партнёров «Спасибо от «ОГ».
Приобрести «Карты лояльности» можно в 10 киосках «Роспечати» на проспекте Ленина по следующим адресам:
- Ленина, 22 – Хохрякова, 1
- Ленина, 24а, фойе 1-го этажа
- Ленина, 41
- Ленина, 48
- Ленина, 53
- Ленина, 56
- Ленина, 72
- Ленина, 83
- Ленина, 97
- Ленина, 103