На оказание высокотехнологичной медицинской помощи свердловчанам выделили 2 миллиарда рублей

Из системы ОМС будет направленно более 150 млн рублей на увеличение госпитализаций. Фото: Алексей Кунилов

Для жителей Свердловской области высокотехнологичная медицинская помощь стала доступнее. До конца 2017 года из системы ОМС будет направлено более 150 млн рублей на увеличение госпитализаций. Общая стоимость высокотехнологичной медицинской помощи за этот год составит 2 млрд рублей.

Как сообщает областной департамент информполитики, комиссия по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования Свердловской области увеличила объёмы помощи по полису ОМС.

Отмечается, что запланированный объем высокотехнологичной помощи увеличен на 950 госпитализаций. Дополнительные госзаказы получили клиники, оказывающие неотложную медпомощь по кардиохирургии, также было увеличено число случаев дорогостоящей помощи по травматологии, хирургии и онкологии.

«Мы видим, что медицинские организации перевыполняют запланированные для них объёмы высокотехнологичной помощи, и делаем вывод, что потребность населения в такой помощи растёт», – рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Свердловской области Игорь Трофимов.