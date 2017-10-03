На Среднем Урале перед судом предстанут похитители табличек с надгробий

Оба подозреваемых ранее неоднократно имели проблемы с законом. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

В Свердловской области предстанут перед судом похитители металлических табличек с мест захоронения. В преступлении подозреваются мужчина и женщина, ведущие асоциальный образ жизни.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, серия краж табличек с надгробий произошла в Серове с начала мая по конец июля 2017 года. О подозрительных гражданах в полицию сообщил 2 июля житель посёлка Пристанционный. Он рассказал, что заметил возле железнодорожного переезда, в районе посёлков Энергетиков и Филькино, мужчину и женщину, у которых из порвавшегося мешка высыпалось несколько металлических табличек, похожих на надгробные.

В ходе расследования полицейским удалось задержать жительницу Верхотурья 1978 года рождения и мужчину 1980 года рождения. Как выяснилось, оба подозреваемых ранее неоднократно имели проблемы с законом. Женщина была судима за кражу, привлекалась к административной ответственности и ограничена в родительских правах в отношении одного из своих детей. В послужном списке её подельника - убийство родственника, грабежи и кражи. Оба задержанных злоупотребляют спиртным.

Подозреваемых обвиняют в 28 преступных эпизодах. Причём семь из них - кражи из коллективных садов. Ущерб от похищения металлических табличек с надгробий составил 57 тысяч рублей. Добычу злоумышленники сдавали в пункты приёма металлического лома. Сейчас часть табличек возращена родственникам умерших.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшими заявлен гражданский иск на сумму 16 тыс. рублей по возмещению материального ущерба.