Культура 3 октября 2017, 15:53

В Свердловском театре драмы открылась фотовыставка «Мир глазами врача»

Открытие фотовыставки «Мир глазами врача».

На выставке «Мир глазами врача» медицинские работники представили свои фотоработы. Фото: областной департамент информполитики

На выставке «Мир глазами врача» медицинские работники представили свои фотоработы. Гости мероприятия смогли увидеть 120 снимков, которые были сделанны врачами областных больниц.

Как сообщает областной департамент информполитики, медики разных специальностей представили на фотовыставку свои работы. Отмечается, что экспозиция была дополнена историческими артефактами, благодаря которым зрители смогли составить полную картину о творческих интересах врачей в разные годы.

Руководитель Медицинской палаты Свердловской области Феликс Бадаев отметил, что крайне важно дать врачу возможность проявить себя не только в профессии, но и в творчестве.

Выставка «Мир глазами врача» продлится до 21 октября.

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