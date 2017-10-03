В октябре уральцы смогут дважды разглядеть Нептун в бинокль. Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Сегодня, 3 октября, и в последний день месяца уральцы смогут увидеть соединение Луны и Нептуна на вечернем небе. Оба раза спутник Земли пройдёт в нескольких градусах южнее самой дальней планеты Солнечной системы, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

"Уральцы смогут уверенно отличить Нептун от окружающих звёзд 3 и 31 октября. Правда, для этого потребуются бинокль с диаметром объектива около 50 мм или любительский телескоп", - рассказал Владилен Санакоев.

Добавим, на этой неделе свердловчане также смогут разглядеть на вечернем небе Международную космическую станцию, которая в эти дни летит близко к Среднему Уралу.