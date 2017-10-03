В России появится первый музей фейерверков

Музей фейерверков станет первым из подобных в России. Фото: пресс-служба Минобороны России

В России появится первый музей фейерверков. Экспозиция откроется на территории гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа неподалёку от Москвы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, музей боевой славы части соберёт более 100 уникальных салютов разного калибра, цветов, высоты пуска и диаметра раскрытия. Посетители смогут узнать всё о современных салютных установках, увидеть радиоэлектронные системы запуска и боевые документы, и даже открыть затвор 76-мм пушки ЗИС-3 выпуска 1943 года с пробитым на фронтах Великой Отечественной войны щитовым прикрытием.

Открытие музея назначено на 21 октября - в день 50-й годовщины формирования отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО.