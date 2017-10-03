В Екатеринбурге 32 спасателя потушили пожар на площади 300 квадратных метров

В Екатеринбурге сегодня, 3 октября, на улице Ляпустина загорелся двухэтажный дом. С огнём в течение двух часов боролись 32 спасателя с помощью девяти единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 300 кв. м, распространению огня способствовала плотная застройка. Из расположенного рядом пансионата сотрудники полиции помогли эвакуировать 28 человек.

- Огнеборцам удалось отстоять соседний частный жилой дом, вплотную примыкающий к горящим постройкам. Координацию сил и средств осуществлял штаб пожаротушения. На месте происшествия работали психологи МЧС, которые оказали помощь жильцам пострадавшего дома. Причину возгорания устанавливают пожарные- дознаватели. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.