Для посыпки уральских и сибирских трасс приготовили 194 тысячи тонн песко-соляной смеси

Росавтодор рекомендует водителям транспортных средств соблюдать осторожность и бдительность при движении. Фото: Алексей Кунилов

В Уральском и Сибирском округах перевели на зимний режим эксплуатации федеральные дороги. Для посыпки трасс против гололёда заготовлено более 194 тыс. тонн песко-соляной смеси.

Как сообщает пресс-служба ФГУ «Уралуправтодор», для расчистки от снега и противогололёдной обработки федеральных автодорог Свердловской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа будут задействованы 520 единиц дорожной техники.

О нештатных ситуация на федеральных трассах Р-242 Пермь - Екатеринбург, М-5 «Урал» подъезд к Екатеринбургу, Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган, Р-254 «Иртыш», Р-402 Тюмень - Омск, Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск дорожники просят сообщать в дежурно-диспетчерскую службу по телефону в уральской столице: +7(343)295-09-09 .

«Росавтодор рекомендует водителям транспортных средств соблюдать осторожность и бдительность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, как сообщала «ОГ» ранее с экстренным предупреждением в связи с погодными условиями к уральцам обратились сотрудники Госавтоинспекции. В ГИБДД призывают автомобилистов отказаться от опасных манёвров, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью и ориентироваться на метеорологические и дорожные условия.