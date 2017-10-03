Газовики оставят без газа жителей Железнодорожного района Екатеринбурга

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пройдут работы на газопроводе. Жители нескольких многоквартирных домов на 3 дня останутся без голубого топлива.

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаз», работы по врезке вновь построенного газопровода низкого давления в действующую газораспределительную сеть пройдут 4-6 октября. Новый участок трубопровода был проложен под трамвайными путями по ул. Луначарского.

Для проведения работ будет ограничено газоснабжение потребителей. Под отключение попадут 13 многоквартирных домов по улицам Восточная, Короленко, Луначарского. Коммунальное благо вернётся абонентам во второй половине дня 6 октября.

Список отключаемых домов: ул. Восточная, №№ 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16; ул. Короленко, № 9; ул. Луначарского, №№ 17, 21, 21а, 33, 49.