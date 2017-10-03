Общество 3 октября 2017, 15:41

Екатеринбуржцы штурмуют шиномонтажки после выпавшего снега

Машина в снегу, табличка на шиномонтажку

Екатеринбуржцы штурмуют шиномонтажки после выпавшего снега. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники ГИБДД предупредили уральцев о возможном всплеске ДТП из-за выпавшего снега и напомнили о необходимости замены летних шин на зимние. Как оказалось, екатеринбуржцы прислушались к рекомендациям и уже штурмуют шиномонтажки. 

Корреспондент "ОГ" обзвонила несколько крупных шинных сервисов столицы Екатеринбурга и выяснила, что сегодня записаться на замену летних шин на зимние уже не получится. Самое ближайшее время, на которое можно рассчитывать, - завтра, после 12:00, а можно прождать в очереди и до вечера пятницы.

Так, в компании "Автошины и диски мира" на Челюскинцев готовы поменять шины только в пятницу, так как желающих сейчас много. Сотрудники шиномонтажек "Подкова" на Восточной, "Штудберг" на Комсомольской, "Белая Башня" на Донбасской смогут принять автовладельцев завтра после полудня. 

Напомним, снег накрыл Екатеринбург в начале октября. Сегодня столица Урала встала в 8-балльные пробки из-за участившихся ДТП. 

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Областная газета Свердловской области

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