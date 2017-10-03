Тепло во всём регионе запустят только к 5 октября

Практически во всех муниципалитетах области запущено отопление, но остаются дома, в которых батареи до сих пор холодные. И.о.министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на встрече с журналистами заявил, что подача тепла в 100-процентном объёме ожидается только к 5 октября.

На данный момент в муниципалитеты, где тепло ещё не во во всех домах, направлены письма с требованием в полном объёме запустить отопление и предоставить объяснения причин задержки. Так например в Алапаевске до сих пор остаются не подключёнными к теплу три дома. В Невьянске из-за ремонта теплотрассы также мёрзнут несколько домов, в том числе один социальный объект. Ожидают подключения оставшиеся шесть домов в Полевском.

В Екатеринбурге сегодня потеплеет в домах на Краснофлотцев, 29 и Кировградской, 23, где завершён капитальный ремонт систем. Николай Смирнов также отметил, что несмотря на то, что по ощущениям, отопительный сезон проходит медленно, фактически он на 3-4 дня опережает прошлогодние показатели.