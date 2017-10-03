На Среднем Урале капремонт завершён на 81%

В 2017 году капитальный ремонт должен быть проведён в 2 315 многоквартирных домах. Фото: Павел Ворожцов

В Фонде капитального ремонта и министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области подвели промежуточные итоги реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2017 год. За девять месяцев проведено 8 432 работ из 12 117 запланированных, что составляет 81%.

Как сообщает областной департамент информполитики, в 2017 году капитальный ремонт должен быть проведён в 2 315 многоквартирных домах. Специалисты полностью выполнили план по замене лифтового оборудования. Ремонт крыш и фасадов завершён на 85%, а подвалов - на 76%. Системы отопления отремонтированы на 95%, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения – на 75%, а электроснабжения на 79%. Выполнение оставшихся работ находится в финальной стадии.

«Темпы работ по капитальному ремонту во всех муниципалитетах достаточно высокие, поэтому мы считаем, что все целевые показатели этого года, а также задачи, поставленные губернатором Евгением Куйвашевым по своевременному и качественному капремонту многоквартирных домов, в регионе будут выполнены в полном объёме», – заявил и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.