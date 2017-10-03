Дорожные рабочие оставили без холодной воды часть Невьянска

Прокуратура начала проверку в связи с приостановлением холодного водоснабжения для части потребителей Невьянска. Без воды жителей города оставили дорожные рабочие.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, по предварительным данным, 2 октября во время капитального ремонта на улице Ленина рабочие подрядной организации засыпали асфальтом канализационный колодец. Это правило к поломке системы водоотведения.

Для устранения коммунальной аварии потребовалось ограничение холодного водоснабжения потребителей. Холодной воды нету в домах по улицам Ленина, Малышева, Максима Горького, Чапаева, Космонавтов. Необходимые ремонтные работы проводятся на магистральном канализационном коллекторе.

В ходе прокурорской проверки будут уставлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка соблюдению нормативных сроков при устранении аварийной ситуации, обеспечению прав граждан на бесперебойное снабжение коммунальными услугами.