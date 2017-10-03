Экономика 3 октября 2017, 16:51

«АКАДО-Екатеринбург» подтвердил продажу 100% акций компании

ЗАО «АКАДО-Екатеринбург» подтвердил факт продажи 100% акций. Новым собственником компании стал АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Как сообщается на официальном сайте, смена владельца не повлияет на деятельность компании. «АКАДО-Екатеринбург» будет работать как прежде, обслуживая абонентов с актуальными договорами при условии сохранения предоставляемых услуг и сотрудничать с партнёрами, выполняя свои обязательства в полной мере.

Отмечается, что бренд «АКАДО-Екатеринбург» будет сохранён.

Также в заявлении приводятся положительные доводы по купле-продаже акций, такие как: укрепление позиций компании на региональном рынке, появление новых возможностей для повышения качества услуг и создание новой продукции.

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Областная газета Свердловской области

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