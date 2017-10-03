В Свердловской области продолжается сбор урожая, несмотря на выпавший снег

Несмотря на ухудшение погодных условий, в Свердловской области продолжаются полевые работы. Фото: Алексей Кунилов

Несмотря на ухудшение погодных условий, в Свердловской области продолжаются полевые работы. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра АПК и продовольствия Дмитрий Дегтярёв.

Как сообщает областной департамент информполитики, на данный момент аграрии окончили заготовку кормовых культур для нужд животноводства. Отмечается, что при плане 30 центнеров кормов на животное собрано 31,3 центнера.

На данный момент с полей убрано 92% зерновых культур (валовый сбор составил 775 тыс. тонн), более 90% картофеля (на хранение оставлено 215 тыс. тонн клубней), а также 61% урожая овощей.

«Уборочная кампания в регионе продолжается. Выпавший снег и минусовые температуры усложнили уборку, но полевые работы не прекращаются», – рассказал Дмитрий Дегтярёв.